РИАМО - 13 янв. В Московском губернском театре отметили день рождения, театру исполнилось пять лет со дня основания, его от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева поздравила министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева, в ходе мероприятия состоялась церемония вручения ежегодной премии Golden Mukhin.

Поздравить Губернский театр приехали известные актеры, сценаристы и режиссеры, среди них Дмитрий Дюжев, Борис Галкин, Станислав Бордаренко, Дмитрий Миллер, Антон Богданов, Катерина Шпица и другие.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с первым юбилеем, с пятилетием со дня основания Московского губернского театра. Это были яркие и насыщенные годы. Вы много искали, пробовали, экспериментировали, при этом всегда ясно представляли себе какими хотели бы быть. Уже сегодня можно сказать, что вы успешно воплотили в жизнь свое творчество. Стали театром доступным для всех», - зачитала Ширалиева поздравление губернатора.

Разнообразный репертуар, который постоянно обновляется, а также чуткое отношение к зрителям, позволил театру приобрести широкий круг преданных поклонников и друзей как в Подмосковье, так и за его пределами.

«В театре сложился замечательный коллектив. Я благодарю вас за высокое профессиональное мастерство, вдохновение и за свой особенный вклад в культурную жизнь региона. Очень рад за тех, кому сегодня вручается премия Golden Mukhin. Это заслуженная награда для всех кто создавал лучшие спектакли МГТ. Желаю вашему коллективу новых высот и несмолкающих аплодисментов», - говорится в поздравлении.

Специальная премия Golden Mukhin была учреждена три года назад по инициативе художественного руководителя МГТ Сергея Безрукова. Премию присуждают отличившимся сотрудникам театра, актерам, музыкантам, художникам. Golden Mukhin сразу же окрестили «Губернским Оскаром»: лауреатам вручаются позолоченные статуэтки — уменьшенные копии памятника дворнику («Оскар» с метлой и в кепке) из спектакля «Позолоченный Мухин» по пьесе В. Жеребцова. В этом году список номинаций расширился: помимо сотрудников МГТ Golden Mukhin вручили многолетним друзьям и партнерам театра.

Московский губернский театр начал свое существование в 2013 году. Он был создан путем слияния двух областных театров: Московского областного драматического театра имени А.Н. Островского и Московского областного государственного Камерного театра. Художественный руководитель – народный артист РФ Сергей Безруков.

За пять сезонов Московский губернский театр обогатил свою афишу рекордным количеством спектаклей: более 30 новых названий появилось на большой и малой сценах, среди них заметную роль играет классика: «Нашла коса на камень» по мотивам произведений А. Островского, «Цветы запоздалые» и «Вишневый сад» А. Чехова, «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина, «Веселый солдат» В. Астафьева и другие.