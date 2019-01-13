РИАМО - 13 янв. Неизвестный украл автомобиль Mazda от дома на улице Академика Челомея в Реутове, материальный ущерб составил порядка 2 миллионов рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«12 января в 11:26 в дежурную часть отдела полиции обратилась жительница Долгопрудного 1958 года рождения с заявлением о том, что с 14:00 11 января до 11:20 12 января от дома на улице Академика Челомея в Реутове неизвестный похитил ее автомашину Mazda СХ5 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составляет 1,985 миллиона рублей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».