РИАМО - 13 янв. С начала года в столице уже выпало 55% от месячной нормы осадков, а высота сугробов составляет 35 сантиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

«Январь пока радует жителей столицы настоящей русской зимой. И неудивительно, ведь за первые 13 суток выпало 55% от месячной нормы осадков, высота снежного покрова составляет 35 сантиметров, что опережает календарь на месяц, а средняя температура на 0,7 градусов холоднее данных метеостатистики. Однако в предстоящую неделю зима сбавит обороты», - говорится в сообщении.

В понедельник Москвский регион окажется во власти теплого атлантического циклона. Это значит, что в небе будут тесниться густые многослойные облака, сопровождаемые влажными снегопадами и усилением ветра, температурный фон окажется на 5 градусов выше климатической нормы, а показания барометров достигнут своего минимума. Атмосферное давление будет падать и составит 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

«Вся предстоящая неделя пройдет под знаком активной циклонической деятельности, что сулит нам пасмурную погоду со снегопадами слабой и умеренной интенсивности. При этом показания термометров останутся на несколько градусов теплее многолетней нормы», - уточняется в материале.

В среднем в ночные часы температура будет колебаться от минус 7 до минус 2 градусов, днем – минус 5-0 градусов. Только в четверг температурные значения ненадолго понизятся на 3-4 градуса.

Атмосферное давление будет слабо расти и к выходным составит 735 миллиметров ртутного столба.

К концу недели сугробы подтают, их высота будет около 30 сантиметров.

Норма осадков для января составляет 42 миллиметра.