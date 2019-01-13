РИАМО - 13 янв. Следователи начали доследственную проверку по факту смерти мужчины и женщины под колесами электрички между станциями «Малаховка» и «Люберцы-1» Казанского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по факту смертельного травмирования двух человек в Подмосковье. На месте происшествия работает следователь Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

По предварительным данным установлено, что 12 января около 17:00 электропоездом 6583 сообщением 47 километр -Москва, на перегоне между станциями «Малаховка» и «Люберцы-1» смертельно травмированы мужчина и женщина, которые в столицу приехали с целью трудоустройства.

«Личность мужчина установлена, им является 44-летний уроженец Краснодарского края, личность женщины устанавливается», - добавляется в материале.