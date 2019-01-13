РИАМО - 13 янв. В воскресенье вечером в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» задержали и отменили 82 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Утром в воскресенье было отменено и задержано 49 рейсов.

Во «Внукове» 11 рейсов задерживаются, еще 15 отменены. В международном аэропорту «Домодедово» шесть рейсов задержали, еще семь отменили. В аэропорту «Шереметьево», где в воскресенье произошло ЧП с выездом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, 42 рейса задерживаются, отмен нет.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани отменен один рейс, задержек нет.

В воскресенье Boeing 737 авиакомпании Smart Wings (рейс 1003), находясь на взлетно-посадочной полосе с 40 пассажирами на борту, выкатился за ее пределы. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Из-за инцидента была временно закрыта взлетно-посадочная полоса, это привело к задержкам других рейсов. Сейчас ВПП снова открыта, аэропорт «Шереметьево» работает без ограничений.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.