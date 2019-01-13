РИАМО - 13 янв. На улице Новый Арбат в столице на кухне ресторана произошел пожар, в целях безопасности было эвакуировано около 400 человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«По адресу: улица Новый Арбат, дом 19, около 18:00 произошло возгорание в помещении кухни на втором этаже на площади 0,5 квадратных метров. В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания выведены около 400 человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 18:21 было ликвидировано загорание на площади 0,5 квадратных метра. Информации о пострадавших не поступало.