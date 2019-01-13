РИАМО - 13 янв. В Москве проводится доследственная проверка по факту выкатывания лайнера чешской авиакомпании за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», названы возможные причины случившегося, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту выкатывания воздушного судна авиакомпании Smart Wings за пределы взлетно-посадочной полосы в «Шереметьеве».

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наземные службы аэропорта и спецтехника. По версии следствия, причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы», - говорится в сообщении.

По результатам проверки данного факта будет принято процессуальное решение.

Предварительными данными установлено, что в воскресенье Boeing 737 авиакомпании Smart Wings (рейс 1003), находясь на взлетно-посадочной полосе с 40 пассажирами на борту, выкатился за её пределы. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Из-за инцидента была временно закрыта взлетно-посадочная полоса, это привело к задержкам других рейсов. Сейчас ВПП снова открыта, аэропорт «Шереметьево» работает без ограничений.

Рейс QS 1003 Москва – Прага авиакомпании Smart Wings отменен после ЧП с самолетом в аэропорту «Шереметьево». На сайте воздушной гавани нет информации, на каком рейсе полетят пассажиры QS 1003.