РИАМО - 14 янв. Порядок оформления разовых пропусков для грузового транспорта изменился в Москве с понедельника, кроме того, время, ограничивающее передвижение грузовиков по городу, теперь едино в течение всего года – с 06:00 до 22:00, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Это упрощает водителям порядок въезда в город, так как время всегда будет единое и не возникнет путаницы с днями недели, а в летний период ограничения на въезд смягчаются. Кроме того, для города пропадет необходимость дважды в год осуществлять перенастройку камер фото- и видеофиксации», – отмечается в сообщении.

Ранее ограничения на въезд в Москву устанавливались по графику, который изменялся на протяжении года: с 1 мая по 1 октября по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне нерабочих праздничных дней, по нерабочим праздничным дням – с 06:00 до 24:00. В остальные дни – с 06:00 до 22:00.

«Правила въезда, связанные с грузоподъемностью, остались прежние: автотранспорту грузоподъемностью более одной тонны запрещено движение в дневное время в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и по ТТК; для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по МКАД», – добавляется в материале.

Помимо этого, изменения коснулись порядка оформления разовых пропусков на въезд в Москву грузового транспорта. Получить разовый пропуск (сроком действия не более пяти суток) на одно транспортное средство заявители теперь могут не более двух раз в месяц. Срок рассмотрения таких запросов увеличился до восьми рабочих часов. Эти изменения введены, чтобы повысить качество предоставления государственных услуг, а также лишить недобросовестных перевозчиков возможности злоупотреблять правом во время подачи документов.

В пресс-службе ЦОДД уточнили, что будут прикладывать максимальные усилия для того, чтобы необходимые жителям товары и грузы доставлялись своевременно, но при этом обеспечивалась оптимальная загрузка городских дорог.