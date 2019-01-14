РИАМО - 14 янв. В столице появились две новых выделенных полосы для общественного транспорта: на Калужском шоссе и на Минской улице от Ломоносовского проспекта до Сеславинской улицы в оба направления, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Выделенка» на Калужском шоссе протянулась от дома 14, строение 2, до выезда из деревни Городище в оба направления. Протяженность участка - 6,7 километра. По нему будут курсировать автобусы 35 маршрутов, в том числе пригородных. Ежедневный пассажиропоток здесь превышает 89 тысяч человек.

«Выделенная полоса на Минской улице проходит от Ломоносовского проспекта до Сеславинской улицы (полоса прерывается только на участке от съезда на Кутузовский проспект до площади Ромена Роллана). В обратном направлении она протянулась от Большой Филевской улицы до Ломоносовского проспекта (с разрывом на отрезке от Малой Филевской улицы до площади Ромена Роллана)», - добавляется в материале.

Протяженность «выделенки» составляет около 3,5 километров. По полосе для общественного транспорта смогут ездить автобусы 12 маршрутов и троллейбусы двух маршрутов. В сутки ими пользуются более 75 тысяч пассажиров.

«Выделенные полосы вводятся на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети, в число которых входят и Минская улица, и Калужское шоссе. Запуск выделенных полос позволит наземному транспорту поехать здесь быстрее, а пассажирам — сэкономить время в пути и время ожидания на остановке. Таким образом, пассажиры смогут более точно планировать продолжительность поездки», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На сегодняшний день в Москве действует более 323 километров выделенных полос.