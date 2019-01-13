РИАМО - 13 янв. Скончался актер, режиссер, заведующий кафедрой театрального искусства московского Института современного искусства Евгений Радомысленский, похороны пройдут 15 января на Троекуровском кладбище, сообщается на сайте вуза.

«Институт современного искусства с прискорбием сообщает о кончине завкафедрой театрального искусства, заслуженного деятеля искусств, профессора, легендарного Евгения Вениаминовича Радомысленского», - говорится в сообщении.

Прощание с Радомысленским состоится 15 января в 11 часов в фойе Большого зала ДК имени Горбунова (улица Новозаводская, дом 27), отпевание и прощание в храме архангела Михаила (Кутузовский проезд, дом 3), в 12:20 - похороны на Троекуровском кладбище.

«Очень тяжело. 25 лет вместе рука об руку. Евгений Вениаминович - это наше знамя, вера, камертон. 25 лет он возглавлял кафедру актерского мастерства в ИСИ. И казалось, так будет всегда... Мои соболезнования Елене Петровне, родным, близким и всем нам, ибо мы поистине осиротели. Вечная светлая память! Царствие небесное!» - сказала ректор ИСИ Ирина Сухолет.

Евгений Радомысленский - советский и российский театральный актер, режиссер театра и кино, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер Ордена Дружбы. Он поставил более 80 спектаклей на сценах Москвы, Праги, Гаваны, Белграда.