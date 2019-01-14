РИАМО - 14 янв. Церемония прощания с председателем центрального совета ветеранов МЧС России и бывшим замначальника гражданской обороны СССР генерал-лейтенантом Дмитрием Михайликом состоится в понедельник на Троекуровском кладбище Москвы.

Михайлик скончался 11 января в возрасте 98 лет. Михайлик родился 5 ноября 1920 года в селе Нагорновка Сумской области Украинской ССР. Свою жизнь он посвятил службе Родине и закончил военную службу в должности заместителя начальника гражданской обороны СССР. После этого он более 25 лет возглавлял центральный совет ветеранов МЧС.

В годы Великой Отечественной войны Михайлик прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона, участвовал в обороне Ленинграда, прорыве блокады, освобождении Ленинградской области от немецко-фашистских оккупантов, форсировании реки Нарвы и в других боевых действиях.

За героизм, смелость, долгую и безупречную службу Михайлик награжден 13 орденами СССР и Российской Федерации, а также более 40 боевыми, государственными, ведомственными и общественными наградами.