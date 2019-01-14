РИАМО - 14 янв. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста фигурантке дела «Седьмой студии» Нине Масляевой.

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева вместе с художественным руководителем «Гоголь-центра» и создателем «Седьмой студии» Кириллом Серебренниковым, ранее возглавлявшей департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софьей Апфельбаум, бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» и экс-директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским, экс-директором «Седьмой студии» Юрием Итиным обвиняются в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных под проект «Платформа» в 2011-2014 годах. Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 миллионов рублей.

Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Еще одна обвиняемая по делу Екатерина Воронова, скрывшаяся от следствия, находится в международном розыске.