РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 янв. В молодежном центре «Лидер» подмосковного Дзержинского 15 января пройдет встреча с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, тружениками тыла, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».
«Пятнадцатого января в МЦ «Лидер» состоится «Рождество героев». В рамках мероприятия пройдет встреча с настоящими героями: ветеранами, детьми войны и тружениками тыла. Начало в 17:00», - говорится в сообщении.
Всех участников встречи ждет новогодняя фотосессия, кинопоказ и гитарный вечер. Помимо этого, организаторы приготовят сладости.
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