РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 янв. В молодежном центре «Лидер» подмосковного Дзержинского 15 января пройдет встреча с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, тружениками тыла, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

«Пятнадцатого января в МЦ «Лидер» состоится «Рождество героев». В рамках мероприятия пройдет встреча с настоящими героями: ветеранами, детьми войны и тружениками тыла. Начало в 17:00», - говорится в сообщении.

Всех участников встречи ждет новогодняя фотосессия, кинопоказ и гитарный вечер. Помимо этого, организаторы приготовят сладости.