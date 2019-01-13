РИАМО - 13 янв. Мужская сборная России одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону, сообщает Газета.ru.

В немецком Оберхофе прошла в эстафетная гонка 4 на 7,5 километров в рамках этапа Кубка мира по биатлону. За российскую команду выступили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

«Снова золото у России в этафете! И снова финиш с флагом! Минуту и секунду выиграл в итоге Логинов у Фуркада! Бронза достается Австрии. Чехия и Швеция — четвертое и пятое места соответственно», - говорится в сообщении.

Гараничев, который бежал в эстафете вторым и провел свой отрезок идеально, подчеркнул, что на победу мужскую сборную воодушевил сегодняшний триумф женской сборной.

«Четыре эстафеты, восемь огневых рубежей и всего лишь шесть использованных дополнительных промахов с нулем в графе «штрафные круги», - подвело издание итоги выступления российской мужской сборной.