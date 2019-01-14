РИАМО - 14 янв. С понедельника из микрорайона Самолет в подмосковных Люберцах до станции столичного метро «Новокосино» начинают ходить автобусы-экспрессы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

«В часы пик на маршруте будут работать десять автобусов малого класса, в течение дня на линии будет курсировать восемь автобусов. Интервал движения в утренние и вечерние часы составит 10-12 минут», - говорится в сообщении.

На маршруте будут принимать карту «Стрелка» и банковские карты.

В 2018 году в городском округе Люберцы начал работать маршрут №31 от ЖК «Самолет» через поликлинику №6 на улице Назаровской, дом №3 до станции «Люберцы-1». Это регулируемый тариф с социальными льготами. Всего в Люберцах в прошлом году запустили три новых автобусных маршрута.