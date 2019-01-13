РИАМО - 13 янв. Известный российский фигурист Евгений Плющенко не сможет принять участие в ледовом шоу «Короли льда» из-за болезни, мероприятие пройдет в последний день фестиваля «Путешествие в Рождество» на «ГУМ-Катке», сообщил РИАМО представитель пресс-службы городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Ранее СМИ сообщали, что Евгений Плющенко был доставлен в одну из московских больниц. Спортсмен обратился к медикам из-за сильных болей в спине.

«Шоу состоится, но Евгений Плющенко не будет участвовать», - сказал собеседник агентства.