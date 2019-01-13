РИАМО - 13 янв. Рейс QS 1003 Москва – Прага авиакомпании Smart Wings отменен после ЧП с самолетом в аэропорту «Шереметьево», следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс должен был вылететь в 14:05, но во время взлета самолет выкатился за пределы полосы. Ранее на онлайн-табло была размещена информация, что рейс вылетит в 18:00.

Сейчас рейс QS 1003 отменен. Больше никаких данных о нем на сайте аэропорта нет. Также нет информации, на каком рейсе полетят пассажиры QS 1003.

Ближайший самолет в Прагу вылетает из аэропорта «Шереметьево» в 22:35.

В воскресенье в 14:16 самолет чешской авиакомпании Smart Wings при осуществлении разгона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево». Аэропортовые службы оперативно прибыли на место и высадили пассажиров и экипаж, а также разгрузили багаж.

Всего на борту находились 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. Из-за инцидента была временно закрыта взлетно-посадочная полоса, это привело к задержкам других рейсов. Сейчас ВПП снова открыта, аэропорт «Шереметьево» работает без ограничений.