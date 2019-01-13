РИАМО - 13 янв. Столичная полиция задержала 46-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже трех антикварных статуэток из квартиры собутыльника, похищенные ценности удалось вернуть, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о квартирной краже на Воронцовской улице. К полицейским обратилась 65-летняя женщина, которая рассказала, что неизвестный похитил из ее квартиры три антикварные статуэтки из бронзы. Материальный ущерб составил более 420 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Сумской улице задержали подозреваемого – 46-летнего ранее неоднократно судимого мужчину. Установлено, что злоумышленник находился в квартире вместе с мужем заявительницы, употребляя спиртные напитки. Когда хозяин квартиры уснул, он похитил антиквариат, после чего скрылся. Похищенные антикварные предметы изъяты при задержании», - говорится в сообщении.

Следствие ОМВД России по Таганскому району возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого задержали.