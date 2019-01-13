РИАМО - 13 янв. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту съезда с эвакуатора автолюбителя, машину которого забрали за неправильную парковку, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

В Сети появилось видео, где автомобиль установили на эвакуатор за неправильную парковку. Однако владелец авто залез на эвакуатор, сел за руль своей машины, а затем съехал с эвакуатора и скрылся с места происшествия. При этом автолюбитель повредил бампер машины.

«Инцидент произошел на территории Западного округа. По данному факту проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Съезд автомобиля с эвакуатора в Москве. ВИДЕО>>