РИАМО - 13 янв. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что обнародует детальные протоколы личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Газета.ru.

«Когда его спросили, собирается ли он это сделать, он ответил утвердительно, добавив, что ему все равно. Трамп рассказал, что на встрече с Путиным в Гамбурге летом 2017 года у них состоялась отличная беседа, в ходе которой они обсуждали ситуацию в Израиле и «много других вещей», - говорится в сообщении.

Президент США заключил, что он ничего не скрывает от своей администрации.

Ранее The Washington Post сообщала, что Трамп скрывал подробности и детали своей первой встречи с Путиным.