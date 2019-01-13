РИАМО - 13 янв. Компания «Аэрофлот» скорректировала расписание рейсов из-за временного закрытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», где самолет выкатился за пределы ВПП, 24 лайнера вылетят позже запланированного по расписанию, сообщается на сайте компании.

«В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта «Шереметьево» из-за выкатывания самолета авиакомпании Smart Wings «Аэрофлот» вынужден скорректировать расписание 13 января», - говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте, переносится время вылета 24 рейсов. Это касается как внутренних перелетов, так и вылетов за рубеж.

«Аэрофлот» проводит оперативное оповещение пассажиров через центр информации и бронирования, также данные об изменениях в расписании размещаются на официальном сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании», - уточняется в материале.

Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы были задержаны, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

Внести изменения в оформленную перевозку, а также узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра «Аэрофлота»: +7 (495) 223-55-55, 8-800-444-55-55 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.

В воскресенье в 14:16 самолет чешской авиакомпании Smart Wings при осуществлении разгона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево». Аэропортовые службы оперативно прибыли на место и высадили пассажиров и экипаж, а также разгрузили багаж.

Всего на борту находились 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. Из-за инцидента была временно закрыта взлетно-посадочная полоса, что привело к задержкам других рейсов. Сейчас ВПП снова открыта, аэропорт «Шереметьево» работает без ограничений.