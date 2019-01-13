РИАМО - 13 янв. В Дрездене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам российские спортсмены Артем Мальцев и Глеб Ретивых завоевали бронзу в мужском командном спринте свободным стилем, сообщает Газета.ru.

«Уходит в отрыв на финише представитель первой норвежской команды Синдре Бьернестад Скар. Призовые места пришлось определять с помощью фотофиниша. Серебро досталось еще одной норвежской команде. Бронзу для России вырвал Глеб Ретивых вместе с Артемом Мальцевым», - говорится в сообщении.

Таким образом, Ретивых второй день подряд финишировал в списке лидеров и принес России еще одну медаль.