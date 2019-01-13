РИАМО - 13 янв. Аэропорт «Шереметьево» открыл взлетно-посадочную полосу, закрытую после того, как самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за ее пределы, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы воздушной гавани.

«Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании Smart Wings. ВПП-1 открыта для осуществления взлета и посадки воздушных судов», - сказал собеседник агентства.

По его словам, аэропорт «Шереметьево» возобновил работу без ограничений.

«Службы аэропорта «Шереметьево» в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по эвакуации пассажиров и экипажа, буксировке воздушного судна на место стоянки, по ликвидации последствий выката самолета чешской авиакомпании Smart Wings и минимизации задержек рейсов для остальных авиакомпаний и пассажиров», - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что в связи с инцидентом аэропорт «Шереметьево» был вынужден временно закрыть взлетно-посадочную полосу для эвакуации пассажиров из самолета, что вызвало задержки рейсов других авиакомпаний.

«На данный момент ВПП-1 начала свою работу без ограничений, но при этом в течение некоторого времени возможны кратковременные задержки рейсов на вылет и прилет в связи со скоплением воздушных судов из-за временных ограничений на полосе», - добавил собеседник агентства.

Узнать о статусе рейса можно на сайте аэропорта «Шереметьево» или по телефону call-центра: +7 (495) 578-65-65.

В воскресенье в 14:16 воздушное судно чешской авиакомпании Smart Wings при осуществлении разгона выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Шереметьево». Службы аэропорта (пожарные, хендлинг, медики, сотрудники службы безопасности и другие) незамедлительно прибыли на место происшествия для проведения спасательной операции. Была проведена высадка, доставка в терминал и разоформление пассажиров и экипажа, а также разгрузка багажа.

На борту воздушного судна рейса QS 1003 находились 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. С пассажирами работают представители авиакомпании, им предложено осуществить перелет по маршруту вечерним рейсом. Службы аэропорта «Шереметьево» провели аварийно-спасательную операцию в кратчайшие сроки.

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