РИАМО - 13 янв. Вылетающие в Прагу пассажиры авиакомпании Smart Wings, чей самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Шереметьево», отправятся в 18:00, следует из данных на сайте воздушной гавани.
В воскресенье в аэропорту «Шереметьево» пассажирский самолет Москва – Прага авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших и возгорания нет. Из-за инцидента ВПП закрыли.
Пассажиры рейса вылетят в Прагу в 18:00 с опозданием более четырех часов. Время в пути составит 2 часа 30 минут. Самолет приземлится в аэропорту Вацлава Гавела.
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