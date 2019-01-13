РИАМО - 13 янв. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному возвращен Люблинским судом Москвы истцу, сообщает ТАСС.
«В декабре прошлого года суд оставил без движения иск Золотова в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, истцу был предоставлен срок для устранения недостатков до 9 января 2019 года. Недостатки истцом устранены не были», - говорится в сообщении.
Затем адвокат Золотова Шота Горгадзе сообщил, что больше не представляет интересы главы Росгвардии.
Золотов в декабре подал иск в суд к Навальному, он требует 1 миллион рублей за причиненный ущерб своей чести, достоинству и деловой репутации.
В сентябре Золотов опубликовал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на дуэль и пригрозил сделать из него «сочную отбивную». Таким образом глава Росгвардии отреагировал на публикацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о том, что продукты для силового ведомства закупаются по завышенным ценам у единственного поставщика.
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