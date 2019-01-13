РИАМО – 13 янв. Певица Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту «Шереметьево» из-за того, что сотрудники воздушной гавани не доставили ее в VIP-зал, сообщает «Клопс».

Издание опубликовало видео, которое снял очевидец конфликтной ситуации.

«По словам свидетеля произошедшего, исполнительницу должны были забрать у паспортного контроля по прилету в Москву. Однако Лобода была вынуждена пешком идти до VIP-зала. Попавший на видео разговор закончился тем, что певица пообещала привлечь знакомых разобраться в ситуации и ушла вместе со своим охранником», - говорится в сообщении.

На видео певица заявляет, что ей не нужны извинения от работников аэропорта. По мнению Лободы, они должны быть более профессиональными.

«Мне нужно, чтобы меня обслуживали, если я плачу за это деньги, четко и правильно», - сказала исполнительница, сопровождая свою речь несколькими нецензурными словами.

Видео скандала Светланы Лободы в московском аэропорту>>