РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 янв. Хоккейный клуб «Королев» из подмосковного Королева одержал победу над командой «Загорск» из Сергиева Посада, матч в рамках Ночной хоккейной лиги закончился со счетом 6:0, сообщается в Instagram-аккаунте клуба «Королев».

Команда из Королева сыграла с «Загорском» 12 января в Сергиевом Посаде на Ледовой арене имени Федорова.

«12 января 2019 года в Ледовой арене имени Федорова (Сергиев Посад) состоялся матч Ночной хоккейной лиги между командами ХК «Загорск» vs ХК «Королев», где мы одержали очередную победу со счетом 0:6!» – говорится в сообщении.

Первый матч в Ночной хоккейной лиге команда из Королева сыграла 21 октября.

Ночная хоккейная лига была создана в декабре 2011 года по инициативе президента России. Первоначально лига задумывалась как объединение спортсменов-любителей старше 40 лет, играющих в хоккей в свободное от работы время. В настоящее время возраст, состав и география участников значительно расширились, появились женские и молодежные команды.