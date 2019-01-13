РИАМО - 13 янв. Свыше 30 рейсов задерживаются в международном аэропорту «Шереметьево», где в воскресенье самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В настоящий момент в воздушной гавани задержано 32 рейса, отмененных рейсов нет.

В воскресенье в аэропорту «Шереметьево» пассажирский самолет Москва – Прага авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших и возгорания нет. Из-за инцидента ВПП закрыли.

Ранее о возможных задержках рейсов из-за происшествия с бортом Smart Wings сообщила авиакомпания «Аэрофлот».