РИАМО - 13 янв. Некоторые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» могут задерживаться в столичном аэропорту «Шереметьево», поскольку в воздушной гавани из-за происшествия с лайнером закрыта одна взлетная полоса, сообщается на сайте компании.

Пассажирский самолет Москва – Прага выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту «Шереметьево» в воскресенье. Пострадавших и возгорания нет.

«Просим следить за информацией об изменениях в расписании рейсов «Аэрофлота» 13 января. Расписание вскоре будет скорректировано в связи с закрытием одной взлетно-посадочной полосы аэропорта «Шереметьево» по причине выкатывания самолета авиакомпании Smart Wings», - говорится в сообщении.

«Аэрофлот» будет проводить оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации, также информация об изменении в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальном аккаунте компании в Twitter.

«Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы задержаны, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота», - добавляется в материале.

Внести изменения в оформленную перевозку, а также узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра «Аэрофлота»: +7 (495) 223-55-55, 8-800-444-55-55 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.