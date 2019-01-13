РИАМО - 13 янв. В прошлом году в Москве отпраздновали новоселье первые участники программы реновации, а сегодня среди тех, кто получил или ждет новую квартиру, насчитывается более 10 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Первое переселение из пятиэтажек стартовало в феврале минувшего года на востоке столицы, в Северном Измайлове. Новое жилье в доме 62б на 5-й Парковой улице получили владельцы 160 квартир, которые раньше жили в двух пятиэтажках на улице Константина Федина», - говорится в материале.

Вслед за Восточным округом программа реновации стартовала в Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Южном округах. Среди новоселов - жильцы 47 домов, при этом три из них уже полностью расселены. Меньше чем за год программа реновации затронула более 10 тысяч человек. Они переезжают в уже построенные дома, соответствующие стандартам программы: в квартирах выполнена отделка комфорткласса, подъезды приспособлены для маломобильных жителей и родителей с детьми, дворы благоустроены и озеленены.

В следующем году количество новоселов увеличится: участники программы реновации получат новые квартиры в 20 новостройках.

Еще до старта переселения стало ясно, что многие участники программы захотят расширить жилплощадь. И для этого в новых домах предусмотрели так называемые квартиры на докупку. В феврале 2018 года правительство Москвы определило главные принципы приобретения дополнительных квадратных метров по программе реновации. Во-первых, всем участникам будет предоставлена 10% скидка от рыночной стоимости жилплощади, которую они приобретают. Во-вторых, те, кто выбрал равнозначные квартиры, также смогут воспользоваться скидкой, если купят новое жилье в течение двух лет с момента переезда. В-третьих, приобрести дополнительную жилплощадь можно будет в кредит или за счет материнского капитала.

Вне зависимости от того, получают ли участники программы равнозначную квартиру или нет, они могут обратиться за помощью при переезде. Изначально город предоставлял грузчиков и транспорт только представителям льготных категорий граждан, но вскоре было решено оказывать помощь всем желающим. Это бесплатно - достаточно обратиться в центр информирования по переселению.

В 2018 году заметно расширился список стартовых площадок, на которых строительство уже ведется или начнется в скором времени. Если в начале прошлого года в нем значилось 236 адресов, то сегодня уже 308. Пополнение списка стартовых площадок необходимо, чтобы запустить первую волну переселения как можно раньше и как можно быстрее дать возможность участникам программы получить новое жилье.

Участники программы освобождены от взносов на капремонт. Пока они ждут переезда, в их домах будут проводить охранно-поддерживающие работы, чтобы содержать здания в исправном состоянии. Если же произошла авария или чрезвычайная ситуация, в доме проведут и капитальный ремонт. Такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы в ноябре 2018 года.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.