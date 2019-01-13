РИАМО - 13 янв. Российская женская сборная по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, вторыми стали немки, третьими - чешки, сообщает Газета.ru.

В Оберхофе проходили соревнования в рамках этапа Кубка мира по биатлону. В воскресенье завершилась женская эстафета 4 на 6 километров. За российскую сборную выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

«Мы первые с результатом 1:18:46,3! Германия — вторая (+33,5), Чехия — третья (+36,7)! Последнюю победу в женской эстафете на этапе Кубка мира мы одерживали семь лет назад - в 2012 году, тоже, кстати, в Оберхофе», - говорится в сообщении.

Биатлонистка Юрлова-Перхт, которая финишировала на соревнованиях с российским флагом, отметила, что такой финиш был ее мечтой.

«Безумно рада за команду. Девчонки отработали просто феноменально. На разминке я поглядывала на табло и была очень рада.

Было желание не подвести команду и доработать гонку так хорошо, как только возможно», - отметила спортсменка.

Тренер женской сборной Николай Загурский особенно выделил дебютанток Кубка мира - Павлову, Васильеву и Куклину.

«Особенно понравилась Евгения — она очень задорно шла на первом круге, хоть и использовала восемь патронов, но не сдавалась. Куклиной говорить даже ничего не надо, она уже сложившийся спортсмен. Эта победа просто придаст ей уверенности, и она будет в дальнейшем прекрасно выступать на этапах Кубка мира и на чемпионате мира», - уточнил Загурский.