РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Жители дома №26 на Юбилейной улице подмосковных Люберец с 3 января жили без горячей воды, так как в одной из квартир произошла авария, сообщается в Instagram-аккаунте «Мои Люберцы».

«В одной из квартир дома №26 на Юбилейной улице 3 января произошла авария. Горячую воду перекрыли. Но в квартире с лопнувшей трубой никого нет, на звонки они (жители - ред.) не отвечают», - говорится в сообщении.

По словам замглавы Люберец Артема Коханого, управляющая компания не сообщила в администрацию о сложившейся проблеме. Власти узнали о проблеме только из данного поста в Instagram.

«Полиция на месте, бригада ремонтников на месте, проблему устраним в кратчайшие сроки. Напоминаю о имеющейся Единой диспетчерской службе, телефон 8-800-301-44-33, делаю выводы о плохом информировании населения и займусь этим вопросом в ближайшее время», - написал в комментариях Коханый.

На данный момент горячее водоснабжение восстановлено.