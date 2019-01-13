РИАМО - 13 янв. Пассажирский самолет Москва – Прага выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту «Шереметьево» в воскресенье, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

«Лайнер Boeing-737 рейса Москва - Прага во время руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы «Шереметьева». Пострадавших и возгорания нет», - сказал источник в экстренных службах.

В момент происшествия на борту самолета находились 40 человек, включая пять членов экипажа. В данный момент технические службы осматривают Boeing на предмет повреждений.