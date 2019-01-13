РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. Команда поселения Томилино подмосковных Люберец обыграла команду из Обухова и стала победителем первенства Подмосковья по хоккею с мячом, сообщается в Instagram-аккаунте стадиона «Урожай».

Двенадцатого января на стадионе «Урожай» прошло первенство Московской области по хоккею с мячом. Играли юношеские команды «Урожай» Томилина и «Обухово».

«Победу одержала команда «Урожай» Томилина. Счет по итогам встречи составил 3:0», - говорится в сообщении.