РИАМО - 13 янв. Двое неизвестных напали с ножом на прохожего на Измайловском шоссе в столице, ранили его и похитили 620 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 12 января в 19:40 в отдел МВД от безработного мужчины 1980 года рождения поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: Измайловское шоссе, дом 71.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 12 января в 19:25 по указанному адресу двое неизвестных нанесли ему предметом, похожим на нож, два удара в область живота, открыто похитили 620 тысяч рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшего нарядом скорой помощи доставили в медучреждение и госпитализировали с колото-резаной раной передней брюшной стенки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», заключил представитель пресс-службы.