РИАМО - 13 янв. Бывший мэр столицы Юрий Лужков опроверг сообщения СМИ о планах возглавить Московскую городскую думу, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее СМИ сообщили, что Лужков планирует выставить свою кандидатуру на выборах в городской парламент, а затем возглавить его. В ответ на просьбу радиостанции подтвердить или опровергнуть намерение вернуться в большую политику экс-мэр заявил, что не слышал такой информации и положил трубку.

«Я об этом слышу впервые от вас. Все», - сказал Лужков.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы на протяжении 18 лет. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев специальным указом освободил его от должности «в связи с утратой доверия».