РИАМО - 13 янв. Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 от дома в подмосковном Реутове, материальный ущерб составил 2,3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«12 января в 12:58 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1984 года рождения, зарегистрированная по адресу: Реутов, Юбилейный проспект, с заявлением о том, что с 20:00 11 января до 12:40 12 января от дома заявительницы по вышеуказанному адресу неизвестный похитил ее автомашину Toyota Land Cruiser 200 2012 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составляет 2,3 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».