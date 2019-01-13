РИАМО - 13 янв. Тариф за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для граждан в Подмосковье рассчитывается исходя из размера площади принадлежащей им квартиры или дома, такой порядок установлен постановлением правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства ЖКХ.

«Собственникам в ИЖС (индивидуальные жилые строения – ред.) будет представлена скидка на оплату ТКО в размере в зависимости от площади дома, но не менее 30% от тарифа. Также следует отметить, что размер платы для жителей за услуги регионального оператора по вывозу ТКО зависит от того, на какой территории/кластере производятся отходы», - говорится в сообщении.

У каждого кластера имеется свой региональный оператор, для которого установлен предельный экономически обоснованный единый тариф за обращение с ТКО. К примеру, собственник, проживающий в двухкомнатной квартире площадью 54 квадратных метра в многоквартирном жилом доме в Воскресенске (тариф в Воскресенском кластере составляет 787 рублей за кубометр ТКО), будет платить на 101,52 рубля больше, рост платы составит всего 1,16%.

Расчет платы при этом выглядит следующим образом: 8733 рубля (общая сумма в единой платежке) - 302,4 рубля (где 5,6 рубля за «квадрат» – тариф, утвержденный на сегодня в Воскресенске – умножается на 54 квадратных метра) плюс 403,92 (где 7,48 рубля за «квадрат» – актуальный тариф регоператора – умножается на 54 квадратных метра). Итого получается 8834,52 рубля, то есть плата повышается на 101,52 рубля, размер платы за ТКО увеличивается всего на 1,16%.

Узнать, к какому кластеру принадлежит их район или городской округ, жители могут на сайтах своих администраций. Всего в Подмосковье выделено семь кластеров, по количеству региональных операторов, прошедших конкурсный отбор.

Так, Алексинский кластер обслуживается ООО «Экопромсервис», Воскресенский - ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск», Каширский кластер обслуживается ООО «Каширский региональный оператор», Ногинский - ООО «Хартия», Рузский - ООО «Рузский региональный оператор», Сергиево-Посадский - ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» и Чеховский кластер обслуживает ООО «МСК-НТ».