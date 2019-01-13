РИАМО - 13 янв. Полицейские в аэропорту «Домодедово» задержали мужчину в алкогольном опьянении, который нецензурно ругался на сотрудников и пассажиров воздушной гавани, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сотрудники патрульно-постовой службы ЛО МВД России в аэропорту «Домодедово» доставили в отделение полиции пассажира 1973 года рождения, находящегося по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя вызывающе, допускал громкие нецензурные высказывания в адрес работников аэропорта, пассажиров и сотрудников полиции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время составлено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме того, в действиях гражданина усматриваются признаки преступления по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителей власти».

«В настоящее время по данному факту ЛО МВД России в аэропорту «Домодедово» собирается материал для передачи в следственные органы для принятия процессуального решения», - уточнил собеседник агентства.