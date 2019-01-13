РИАМО - 13 янв. По факту незаконного проникновения мужчины в салон самолета в международном аэропорту «Шереметьево» проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы воздушной гавани.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в аэропорту «Шереметьево» неизвестный незаконно проник в самолет, готовившийся к вылету в Брюссель. Мужчина вышел на летное поле через вход одного из терминалов, предназначенный для летчиков и бортпроводников. Таким образом он попал на борт лайнера в обход всех кордонов безопасности. В салоне самолета мужчину задержали пограничники.

«Факт задержания гражданина подтверждаем. В настоящее время проводится проверка со стороны соответствующих органов», - сказал собеседник агентства.