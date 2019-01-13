РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 янв. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков обратил особое внимание управляющих компаний на уборку детских игровых площадок от снега, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

За прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало до 3 миллиметров осадков, что составляет около 7% от нормы для января. Норма осадков для января - 42 миллиметра.

«В Котельниках продолжаются работы по очистке от снега детских площадок. Глава городского округа Андрей Булгаков велел уделять особое внимание пешеходным зонам и детским игровым комплексам», - говорится в сообщении.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды на 14 января из-за сильного ветра и метели. В этот день ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью будет от минус 6 до минус 4 градусов, днем – минус 3 - минус 1 градус. Ветер будет дуть со скоростью 5-11 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.