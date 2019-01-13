РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 янв. В воскресенье в подмосковных Люберцах провели зарядку для членов молодежного парламента при совете депутатов муниципалитета, молодым парламентариям показали упражнения с гантелями, сообщил «РИАМО в Люберцах» лидер общественной организации «РосМолСпорт Московской области» и движения «Русский характер» Александр Цимлянский.

«Сегодня, 13 января, в фитнес-клубе «Аврора» прошла увлекательная и веселая зарядка для молодых парламентариев округа от актера театра и кино Андрея Сухина. На этот раз молодым парламентариям от лидера РОО «РосМолСпорт МО» было предложено позаниматься в зале для групповых занятий. Зарядка носила круговой характер, были задействованы все группы мышц с использованием гантелей, бодибаров и стэпов», - сказал Цимлянский.

Каждое упражнение было направлено на тренировку сразу нескольких групп мышц. Зарядку организовал РосМолСпорт Московской области при поддержке молодежного парламента городского округа Люберцы.