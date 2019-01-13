РИАМО - 13 янв. В Москве на улице Звездный бульвар неизвестные отобрали у мужчины автомобиль и скрылись на нем, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.
«Вчера вечером поступила информация о том, что мужчина на Звездном бульваре, дом 21, подвез неизвестных, которые у него отобрали автомашину и скрылись», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному инциденту сотрудники полиции проводят проверку.
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