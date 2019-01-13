РИАМО - 13 янв. В международном аэропорту «Шереметьево» неизвестный незаконно проник в самолет, готовившийся к вылету в Брюссель, сообщает «Интерфакс».

Мужчина вышел на летное поле через вход одного из терминалов, предназначенный для летчиков и бортпроводников. Таким образом он попал на борт лайнера в обход всех кордонов безопасности.

«Минуя рамку досмотра, мужчина выбежал на летное поле и бегом направился к ближайшему самолету, которым оказался лайнер «Аэрофлота» Москва - Брюссель. Ему удалось подняться на борт при помощи лестницы для технического персонала, который готовит самолет к вылету», - сказал источник, знакомый с ситуацией.

О нарушителе незамедлительно доложили пограничной службе, которая задержала мужчину в салоне авиалайнера. Из-за инцидента вылет рейса в Брюссель задержался.