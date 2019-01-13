РИАМО - 13 янв. В московском аэропорту «Внуково» произошел инцидент с тягачом, он сломал стойку шасси при буксировке самолета, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 12 января.

«После посадки самолета Ноябрьск — Москва тягач при буксировке воздушного судна, на котором уже не было пассажиров, сломал стойку шасси», - говорится в сообщении.

Более подробной информации о произошедшем в аэропорту пока не сообщают.