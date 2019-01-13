РИАМО - 13 янв. Неизвестный украл автомобиль Kia Optima со стоянки около дома на улице Демин Луг в подмосковной Балашихе, материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«11 января в 20:20 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1994 года рождения, проживающий по адресу: Балашиха, улица Демин Луг, дом 6/5, с заявлением о том, что с 19:00 10 января до 20:00 11 января от дома по месту проживания заявителя с неохраняемой стоянки неизвестный похитил его автомашину Kia Optima 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.