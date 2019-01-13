РИАМО - 13 янв. Ежедневные снегопады разной интенсивности ожидаются в Москве и Подмосковье на следующей неделе, дневные температуры будут колебаться от минус 5 до плюс 1 градуса, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Практически всю неделю будет серия североатлантических циклонов, соответственно, за собой они будут нести поля густой облачности, снегопады различной интенсивности без каких-либо экстремальных вариантов, то есть от слабой до умеренной интенсивности», - сказал Тишковец.

Он отметил, что на следующей неделе температура воздуха будет существенно выше, чем положено по климатической норме.

«Ближайшей ночью в Москве минус 3 – минус 5 градусов, в Подмосковье - минус 2 – минус 7 градусов. Завтра днем уже 0 – минус 2 градуса в столице, минус 4 – плюс 1 градус по области», - добавил Тишковец.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в регионе будет очень низкое атмосферное давление – всего 727 миллиметров ртутного столба.

«Такое давление называется «на дне барического «колодца». Это очень низкое давление, поэтому не только метеозависимые люди, но и вполне здоровые люди будут не очень хорошо себя чувствовать», - добавил Тишковец.

По его словам, ночные температуры в Москве практически всю неделю будут в пределах от минус 1 до минус 6 градусов, по области - минус 2 – минус 7 градусов, а днем будет около 0 – минус 5 градусов.

«Я бы сказал, что на следующей неделе будет такая еврозима, то есть зима, которая в Западной Европе - с такими же температурными показателями, с влажным снегом. Но думаю, что до оттепели, когда все начнет стаивать, не дойдет», - заметил Тишковец.