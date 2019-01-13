РИАМО - 13 янв. Сообщение о дорожной аварии с участием дипломатического автомобиля на улице Дмитрия Ульянова в Москве не соответствует действительности, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что ДТП с участием автомобиля с дипломатическими номерами произошло в Москве на улице Дмитрия Ульянова.
«Аварии на улице Дмитрия Ульянова не было», - сказал собеседник агентства.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии