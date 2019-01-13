РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 янв. Жители подмосковных Котельников в комментариях к посту администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте» пожаловались на некачественную уборку двора между домами №№13 и 15 в микрорайоне Белая Дача.

В комментариях жительница разместила две фотографии плохо убранной дворовой территории и парковки.

«Эти фото сделаны после ответа на «Доброделе», что дворовая территория и парковка между домами №№13 и 15 в микрорайоне Белая Дача почищена. Напоминаю для тех, кто не знает, почищена - от слова чисто, а не от словосочетания - спецтехника оставила следы своего пребывания», - написала жительница.

Администрация горокруга ответила ей, что управляющая компания «Котельники» проведет тщательную уборку 14 января.