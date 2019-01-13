РИАМО - 13 янв. Фигуристка Алина Загитова выступит на предстоящем чемпионате Европы в новых коньках, которые украшены золотым покрытием, у коньков легчайшие лезвия из материала, предназначенного для самолетов-истребителей, сообщает Газета.ru.

«Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова выступит на чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 21 по 27 января, в новых коньках. Для 16-летней россиянки канадский производитель спортивной экипировки изготовил специальные лезвия для обуви, сделанные из анодированного авиационного алюминия 7-тысячной серии с золотым покрытием», - говорится в сообщении.

Эти лезвия отличаются уникальной легкостью и прочностью. Но сам продукт является доступным для всех любителей фигурного катания и стоит 520 долларов.

Модель коньков олимпийской чемпионки не является эксклюзивной и находится в общем доступе. Однако ее лезвия примечательны тем, что материал, из которого они сделаны, служит для строительства военных кораблей и истребителей. А золото на лезвиях является лишь цветовым покрытием, которое защищено от стирания.

«Лезвия отличаются легким весом. По утверждениям производителей, это должно позволить фигуристу тратить меньше сил на выполнение сложных прыжков и элементов. Как отметили в компании, новые коньки помогут Загитовой в освоении четверных прыжков», - добавляется в материале.

Такие же лезвия заказал себе и победитель финала Гран-при американец Нэйтан Чен, многократный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпиады француз Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду в паре с Габриэлой Пападакис, а также россиянки Мария Сотскова и Наталья Забияко, которая катается в дуэте с Александром Энбертом.